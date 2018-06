PCP no litoral alentejano por mais "direitos e rendimentos" antes do OE2019

Lusa07 Jun, 2018, 07:50 | Economia

O líder da bancada comunista, João Oliveira, admitiu que "algumas matérias" a abordar pelos deputados comunistas "têm tradução orçamental", revelando que as negociações tripartidas ou o "exame comum" formal (entre Governo minoritário socialista e BE, PCP e PEV) vão começar "entre junho e julho", além dos contactos parlamentares regulares da denominada "geringonça", que existem numa base quase semanal, no mínimo.

"As jornadas parlamentares do PCP no litoral Alentejano concentram-se no tema da necessidade de prosseguir a devolução de direitos e rendimentos e de avançar com uma resposta aos problemas do país, naturalmente tendo em conta as características da região, abrangendo os distritos de Setúbal e Beja, mas considerando as grandes questões nacionais que continuam a colocar-se ao país", disse João Oliveira, vincando a "valorização de trabalho e trabalhadores".

O deputado comunista destacou ainda "a necessidade de reforço do investimento público em equipamentos e infraestruturas essenciais" em transportes (portos, ferrovias, rodovias), serviços públicos, como a saúde ou a educação, e a proteção social, especificamente através da Segurança Social.

"O facto de as jornadas parlamentares se realizarem no litoral Alentejano, obviamente com uma presença em Grândola - e outros concelhos, como Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Odemira, Sines -, o simbolismo ajuda também a reforçar a justeza das nossas propostas", afirmou, questionado sobre a escolha da "Vila Morena" para centro dos trabalhos e se esse facto serviria para lembrar ao PS os valores na base do apoio do PCP à viabilização do Governo, em 2015.

Grândola, imortalizada pela voz de Zeca Afonso e utilizada como senha na Revolução do 25 de Abril de 1974, vai congregar os parlamentares comunistas e seus afazeres, mas a sessão de abertura, com a presença do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, realiza-se, hoje, na Pousada de Alcácer do Sal, pelas 12h00.

Os diversos deputados do PCP, em grupos divididos, têm então um extenso programa de contactos, reuniões e visitas junto de populações, trabalhadores, empresas, outras entidades e organizações dos diversos setores de atividade e a conferência de imprensa de conclusão dos trabalhos terá lugar no Cine Teatro Grandolense, na tarde de sexta-feira.