PCP pede ao Governo que defenda trabalhadores da Borgstena que estão a ser despedidos

Em comunicado, o PCP refere que já enviou uma pergunta ao Governo sobre esta situação.

"Segundo nos foi possível conhecer, sob o argumento da quebra de produção no setor por falta de um chip, a empresa está a chamar individualmente os trabalhadores, previamente selecionados, e a comunicar-lhes a decisão, pretendendo que este processo reduza em 40% o número de trabalhadores da empresa", lamenta.

O PCP refere que, "ao longo dos últimos anos, de forma sistemática e programada, a Borgstena tem procedido à substituição de trabalhadores com mais tempo de casa por trabalhadores precários".

"A Borgstena emprega centenas de trabalhadores e tem recebido apoios públicos para o desenvolvimento da sua atividade ao longo dos anos", particularmente durante a pandemia, recorrendo ao `lay-off`, acrescenta.

No entender do PCP, as grandes empresas e os grupos económicos têm aproveitado a pandemia "para reduzir direitos aos trabalhadores e aumentar os seus lucros", sendo o caso da Borgstena mais um exemplo concreto.

Neste âmbito, considera que o Governo "tem de agir e intervir no sentido de defender estes trabalhadores e garantir os postos de trabalho, na medida em que a Borgstena usufrui de apoios públicos".

Estes apoios públicos "têm de ser acompanhados de garantias da empresa quanto ao desenvolvimento da sua atividade e à defesa dos postos de trabalho", defende.