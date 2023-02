PCP pede audição urgente de ministra do Trabalho sobre atualização das pensões

Num requerimento enviado à presidente da comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, a social-democrata Isabel Meirelles, os comunistas afirmam ter recebido "vários contactos de trabalhadores que se reformaram ou aposentaram em 2022" a questionar porque razão "as pensões que lhe foram atribuídas em 2022 não serão atualizadas em 2023 com as percentagens constantes da Portaria n.º 24-B/2023".

Para o Grupo Parlamentar do PCP, esta decisão de "enorme gravidade" significa que "são atualizadas em 2023 as pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações atribuídas apenas até 01 de janeiro de 2022, sendo que as pensões iniciadas em 2022, cuja atribuição é posterior a 01 de janeiro desse ano estão excluídas da atualização de 2023".

"Não sendo estas pensões devidamente atualizadas, as mesmas ficam pelo período de, pelo menos um ano, congeladas o que agrava a perda de poder de compra sentido em 2022 e que continuará a agravar-se em 2023, com os efeitos da escalada de preços e a inflação em níveis elevados", escrevem no requerimentos os deputados Alfredo Maia e Alma Rivera, considerando que esta decisão do Governo "é extremamente injusta para os visados, para além de discriminatória".

O PCP requer a presença da ministra Ana Mendes Godinho na comissão do Trabalho "com máxima urgência", justificando o pedido com "o aumento do custo de vida, a elevada taxa de inflação e as dificuldades sentidas pela esmagadora maioria dos reformados"