PCP propõe comissão eventual no parlamento para avaliar dívida pública e externa

Lusa 19 Abr, 2017, 17:33 | Economia

A referida comissão parlamentar, a ser constituída, visará "analisar as causas do endividamento do país, fazer o diagnóstico da situação atual, perspetivar a evolução futura e debater as soluções para a redução substancial dos encargos com a dívida pública e externa".

"A comissão eventual delibera sobre as diligências a efetuar para prosseguir o seu objeto e elabora um relatório conclusivo dos seus trabalhos até ao final da terceira sessão legislativa da XIII Legislatura", lê-se o documento.

Os deputados comunistas justificam a iniciativa com o facto de a dívida pública portuguesa ter crescido exponencialmente desde o final do século passado de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) até 133,4% (244 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2016 e de o Estado português ter pagado 50 mil milhões de euros só em juros de 2011 a 2016.

O PCP recorda ainda que a sua primeira proposta de renegociação da dívida tem seis anos, tendo sido apresentada em 05 de abril de 2011 e "chumbada" por PS, PSD e CDS-PP.