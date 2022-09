PCP propõe redução do IVA para 6%

Foto: Tiago Petinga - Lusa

No encerramento da festa do Avante, Jerónimo de Sousa defendeu a redução do IVA da eletricidade e do gás para 6%, a limitação da margem de lucro dos bancos nos empréstimos e o aumento dos salários ao nível da inflação.