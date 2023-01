PCP quer alargar a comissão parlamentar de inquérito à TAP

É uma proposta mais abrangente do que a do Bloco de Esquerda, que pretende que a comissão de inquérito se debruce sobre a tutela política dos últimos três anos, em especial sobre as indemnizações milionárias como a de Alexandra Reis.



O PS não vê vantagem em alargar o objeto da comissão, mas admitiu analisar esta proposta do PCP. O PSD também não se opõe à ideia, ao contrário do Chega, que apoia apenas a proposta do Bloco.



A comissão de inquérito à TAP vai discutida na próxima semana no Parlamento.