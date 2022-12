PE pede à Comissão Europeia revisão urgente do orçamento plurianual devido a crises

A resolução sobre a "melhoria do quadro financeiro plurianual (QFP) 2021-2027", de que a eurodeputada Margarida Marques (PS) é correlatora e que não tem valor vinculativo, foi aprovada com 366 votos a favor, 128 contra e 55 abstenções, sendo que está já prevista e a ser preparada uma avaliação (`health check`) do orçamento no próximo verão, como costume, a meio do período de vigência.

O PE quer reformar o orçamento a longo prazo da UE para uma resposta mais eficaz à evolução das necessidades, bem como colmatar lacunas de financiamento, defendendo o reembolso da dívida e dos custos do empréstimo do instrumento de recuperação da UE, que deve ser colocado fora dos limites máximos do QFP.

A eurodeputada socialista e correlatora da resolução pelo grupo S&D, Margarida Marques, salientou, em comunicado, que "o orçamento da UE para 2021-2027 está sob extrema tensão devido às múltiplas crises com que a UE está a lidar", apelando à Comissão Europeia que "estabeleça um instrumento permanente adicional" que passe para uma abordagem "mais estruturada".

"Isto ajudar-nos-ia a adaptar-nos melhor e a reagir rapidamente às crises e aos seus efeitos sociais e económicos", salientou.

O correlator da resolução do grupo do PPE, o eurodeputado polaco Jan Olbrycht, recordou que o atual QFP, adotado em 2020, "não foi concebido para enfrentar novos desafios, em particular as numerosas e imprevistas crises que a UE enfrentou recentemente", apelando a que seja adaptado "às novas condições" que os países enfrentam.