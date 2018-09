Peças usadas `salvam` automóveis e alimentam negócio no centro de Moçambique

Lusa01 Set, 2018, 09:58 | Economia

Com a explosão de importação de viaturas usadas a partir do Japão, em 2009, vários negociantes de origem paquistanesa e nigeriana viram oportunidades no mercado moçambicano para colocar peças usadas de viaturas, incluindo pneus.

"O mercado local não tinha peças de substituição para muitas marcas quando comecei a importar do Japão peças usadas, em contentores", explica à Lusa o nigeriano Amani Adebayo, que trocou o negócio de venda de roupas pelo de peças usadas.

O comerciante, que teve um dos primeiros galpões do género ao longo da N6, a principal estrada do corredor da Beira - onde surgiram como cogumelos outras dezenas de barracas para peças usadas - vende milhares de artigos em segunda mão, desde faróis a motores completos e até pneus.

"Agora importo viaturas usadas, desmonto aqui e vendo em peças, porque o custo alfandegário de importação de contentores ficou alto", enfatiza Emmanuel Ioruba, um outro comerciante nigeriano.

Ioruba deixou de importar peças de viaturas fabricadas no seu país quando o negócio perdeu a importância para as peças usadas do Japão, devido à fama de que "as peças originais nigerianas não são resistentes".

Poucas empresas de importação de peças originais, geralmente do mercado sul-africano e asiático, operam em Chimoio.

O preço alto do originais para o poder de compra e risco de se comprarem réplicas das mesmas leva muitos clientes a recorrerem a peças usadas, disseram à Lusa vários automobilistas.

"As peças usadas são um alívio. Muitos arrumavam viaturas por avarias pequenas e porque havia peças difíceis de encontrar", disse à Lusa Vasco Paiva, quando procurava por um triângulo de uma viatura acidentada num galpão, uma pequena barraca de venda de construção artesabal.

Outro cliente, Valdimiro Suenda, explica que apesar da ineficácia das peças usadas para dar mais segurança a um automóvel, há poucas opções para a substituição de artigos estragados.

"Temos uma deficiência grave, estradas com muitos buracos, e as viaturas de suspensão baixa são as vítimas", descreve Suenda, sustentando que "com a réplica de peças originais, que se danificam em menos de um semana, só resta o recurso a peças usadas".

Várias oficinas informais de reparação de viaturas - até algumas formais -, recomendam aos clientes recorrerem as peças usadas.

"Muitas peças originais são difíceis de encontrar, mas estão disponíveis nas [barracas] peças usadas. E essas encaixam bem, por serem do mesmo fabricante", justifica Arone Sebastião, um mecânico que perdeu confiança nas peças originais.

Conta que, por várias vezes, os mecânicos, sobretudo informais - a maioria opera debaixo de árvores e minúsculos alpendres - "foram considerados incompetentes" por usarem réplicas de peças originais", salientando que recomenda peças usadas japonesas pela garantia de fabrico.

A Assembleia da República aprovou recentemente o agravamento do imposto de importação de viaturas usadas, uma proposta de 2017 do Governo que visa desencorajar a importação de viaturas com mais de sete anos de uso.