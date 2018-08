Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA sobem ligeiramente

Lusa02 Ago, 2018, 17:25 | Economia

A subida foi menor do que o esperado, uma vez que os analistas apontavam para 220.000 pedidos, mantendo-se estes no nível mais baixo desde há quase 50 anos.

Quanto à média registada no último mês, um indicador mais fiável da evolução do mercado laboral, caiu em 3.500 e ficou em 214.500, de acordo com os dados do governo.

O total de pessoas que recebem subsídios de desemprego de forma prolongada baixou em 23.000 e ficou em 1,72 milhões.

A solidez do mercado laboral norte-americano tem-se mantido durante o primeiro ano e meio de mandato do presidente Donald Trump e em junho a taxa de desemprego ficou em 4%.