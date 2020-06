Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA voltam a cair e ficam abaixo dos 2 milhões

Apesar do decréscimo, o número semanal de pedidos ainda é mais do dobro do registado antes da pandemia de covid-19.

O número total de pessoas a receber o subsídio de desemprego, por seu turno, ascendeu, no período em causa, a 21,5 milhões, com as recontratações a compensar alguns despedimentos.

Desde meados de março, 42,7 milhões de pessoas pediram subsídio de desemprego nos Estados Unidos, no entanto, algumas já conseguiram regressar ao mercado de trabalho.

Além dos trabalhadores em regime de `lay-off` que se candidataram ao subsídio de desemprego, outros 623 mil candidataram-se a um novo programa para trabalhadores por conta própria.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 385 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,8 milhões de doentes foram considerados curados.