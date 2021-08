Pedidos de subsídio de desemprego recuam nos EUA para mínimo desde março 2020

Esta diminuição representa mais um sinal da recuperação do mercado laboral norte-americano da recessão causada pela pandemia, numa altura em que os empregadores aumentam as contratações para responder à procura no consumo.

Nos meses antes do início da pandemia de covid-19, a média semanal de pedidos de subsídio de desemprego estava em 205.000, mas na última semana de março de 2020, houve uma subida para um nível sem precedentes de mais de seis milhões.

Desde então, o número tem vindo a diminuir progressivamente, apesar de ter aumentado nas últimas semanas a preocupação com a expansão da variante Delta e do seu impacto na economia.

O Departamento do Trabalho informou no início do mês que a taxa de desemprego no Estados Unidos baixou cinco décimas em julho e ficou em 5,4%.