Pedidos subsídio de desemprego aumentaram 1,6 vezes em Macau

O presidente do conselho de administração do Fundo de Segurança Social, Iong Kong Io, citado pelos órgãos de comunicação social em língua chinesa, avançou que até agosto mais de 3.400 pediram subsídio de desemprego.

O Fundo de Segurança Social desembolsou mais de 38,6 milhões de patacas (4,12 milhões de euros), em relação aos 14,4 milhões de patacas (1,54 milhões de euros) gastos em todo o ano passado, disse Iong Kong Io, segundo a imprensa.

Em julho, a taxa de desemprego foi de 2,7%. Já a taxa de desemprego dos residentes situou-se nos 3,8%.

O Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre `encolheu` 58,2%, em comparação com o período homólogo de 2019, e que a diminuição no segundo trimestre é de 67,8%, também em termos anuais, numa economia altamente dependente do jogo e praticamente paralisada devido às restrições fronteiriças devido à covid-19.

Só em 2019, Macau recebeu quase 40 milhões de turistas, em contraste com os poucos milhares de visitantes que atravessam diariamente a fronteira.