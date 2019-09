Pedro Nuno Santos compreende a reivindicação dos motoristas mas não a forma de luta

Pararam o país e têm marcado a agenda politica: a luta dos motoristas de matérias perigosas tem dominado o debate na esfera publica.

Pedro Nuno Santos compreende as reivindicações, mas não a forma de luta.



O ministro das Infraestruturas, que é parte ativa na mediação deste conflito, afirmou que depois do principio de acordo, alcançado na passada sexta-feira, o país podia estar tranquilo e que começariam em breve as reuniões com os restantes sindicatos que já tinham chegado a um entendimento.