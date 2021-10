Pedro Nuno Santos diz que Governo se tem "entregado com muita convicção a defender" a TAP

Pedro Nuno Santos voltou a reforçar a importância de ajudar a TAP, alertando para as consequências imediatas se esta fosse substituída por uma empresa estrangeira. No evento Portugal Air Summit, o ministro defendeu que “muitos querem ficar com um negócio que é da TAP” e defendeu que o país “não se pode dar ao luxo” de perder a única transportadora aérea pública.



É preciso, na ótica de Pedro Nuno Santos, explicar a importância da TAP para o país. Quando se fala na TAP, explicou, fala-se da “empresa, ou numa das grandes empresas, que mais contribui para as exportações em Portugal”. São três mil milhões de euros de exportações da responsabilidade da TAP, frisou ainda.



Além disso, a TAP “comprou antes da pandemia, em 2019, 1.300 milhões de euros a mais de mil empresas nacionais em fornecimento”. E “trouxe em 2019 quatro milhões de turistas a Portugal, que gastaram 1.500 milhões de euros no nosso país”.



“Temo-nos entregado com muita convicção a defender a companhia aérea e tentar vencer esta batalha contra a vontade de muitos que querem ficar com um negócio que é da TAP”.