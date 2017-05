Pedro Passos Coelho acusa Governo de falta de ambição para o país

Lusa 06 Mai, 2017, 09:42 | Economia

"Deixaram o país sem dinheiro, mas depois o país devia era gastar. E agora? Quando temos condições e deviamos estar a crescer, nunca tivemos tantos trabalhadores a ganhar o ordenado mínimo", afirmou Passos Coelho.

O líder social-democrata, que se deslocou a Castelo Branco, para participar na apresentação do candidato do PSD, Carlos Almeida, à câmara local, recordou que quando chegou ao Governo, encontrou o país com um défice de quase 11% e quando saiu, deixou o défice em praticamente 3%.

"Estamos muito satisfeitos por estarmos mais próximos do equilibrio orçamental. Mas, as medidas que hoje aplicam são as que criticavam no passado", disse.

Adiantou ainda que gostava que o Governo liderado por António Costa usasse o equilíbrio para promover o crescimento do país: "É isso que queremos".

Passos Coelho disse que espera que, numa altura em que se fala na reestruturação e renegociação da divida, que isso não seja prejudicial e acrescentou que Portugal devia crescer tanto como a média europeia.

"O principal problema é a falta de ambição da agenda reformista a pensar no futuro. O Governo é pouco ambicioso e quer preservar a sua sobrevivência", frisou.