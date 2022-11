Pedrógão Grande lança festival gastronómico para promover bucho recheado

"A Câmara decidiu lançar o festival, porque sentimos que há necessidade de colocar este produto tão característico e endógeno do nosso concelho na ementa dos portugueses e dos turistas que nos visitam", afirmou Luís Correia, vereador com o pelouro do turismo.

Referindo que "há já vários operadores que confecionam diariamente" o bucho recheado, o autarca salientou a necessidade de dar "especial atenção" a esta iguaria, para alcançar "maior visibilidade".

Luís Correia adiantou que o Município espera uma "grande adesão", quer ao nível da população local, como dos turistas, "para provar ou reprovar o bucho recheado", e que "os restaurantes possam tirar retorno deste festival lançado pela Câmara".

Numa nota de imprensa, o Município referiu que o bucho recheado de Pedrógão Grande "consiste no aproveitamento do estômago do porco (bucho), previamente preparado e posteriormente recheado com uma mistura de carnes de produção caseira que, depois de cozinhadas, são desfiadas à mão".

"A estas carnes juntam-se o pão em pequenos pedaços, os ovos e a salsa. As aberturas do bucho são cosidas com agulha e linha e assim o bucho recheado fica pronto a ir ao forno para assar", adiantou a autarquia, esclarecendo que "é considerado historicamente um prato típico do Carnaval", mas atualmente é "comum fazer parte das mesas locais nas épocas festivas do ano inteiro".

De acordo com a nota de imprensa, o certame "tem como objetivo preservar e estimular a gastronomia local", destacando as "unidades de restauração locais e a forma como honram os sabores do concelho e os respetivos produtos endógenos".

Além da preservação e divulgação do bucho recheado de Pedrógão Grande, o festival gastronómico quer "alavancar o turismo no território, atraindo novos turistas, e, por essa via, atenuar as épocas baixas em que a quantidade de visitantes é inferior".