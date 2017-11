Pedrógão Grande vai ter um novo quartel da GNR

Lusa09 Nov, 2017, 12:18 | Economia

A decisão ficou tomada depois da visita da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, na quarta-feira, ao Posto Territorial da GNR de Pedrógão Grande.

"Houve abertura total para podermos construir um novo posto territorial noutro local, porque aquele não tem condições", adiantou Valdemar Alves (PS), afirmando que o investimento só ficará definido depois do projeto concluído.

Segundo o presidente, o quartel da GNR de Pedrógão Grande "é um dos que tem mais anos" e "não tem condições".

Para minimizar os vários problemas da estrutura até à construção do novo espaço, nomeadamente a humidade visível, a Câmara vai realizar obras.

Na quarta-feira, a secretária de Estado visitou os três possíveis locais para a construção do novo quartel.

"Vamos apresentar uma proposta ao gabinete de estudos do Ministério da Administração Interna. Queremos um quartel com dignidade para os militares e para as pessoas, e que tenha todas as valências da GNR, atendendo à nossa área territorial. Tem de servir esta população, que bem precisa", salientou.

O posto da GNR de Pedrógão Grande tem 17 militares e duas viaturas.