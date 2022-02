Penela com falta de alojamento para trabalhadores do tecido empresarial

Segundo Alfredo Simões, as empresas do concelho estão a contratar imigrantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), do Paquistão e Ucrânia e a construir habitação para colmatarem o problema do alojamento.

"Temos uma incubadora de empresas, com muitas pessoas jovens com ideias e projetos e que também se depararam com a falta de alojamento, sendo obrigadas a pernoitar nos concelhos vizinhos, o que encarece a sua estadia", frisou o dirigente à agência Lusa.

O presidente do NEP destacou que existem "muitos pedidos de alojamento", sem que se vislumbre uma solução, numa altura em que as empresas de Penela estão quase todos os dias a "recrutar trabalhadores".

"Foram lançados empreendimentos do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para cerca de 50 apartamentos e os promotores locais pararam de construir e não reagiram", referiu.

De acordo com Alfredo Simões, existem alguns edifícios projetados e aprovados que estão parados, alguns devido ao atual contexto económico que fez disparar os preços dos materiais e consequentemente da construção.

Já esta semana, o NEP apelou, nas redes sociais, a quem tenha casas para arrendamento que comunique essa disponibilidade, para que aquela estrutura associativa a faça chegar às empresas.

O município de Penela, segundo Alfredo Simões, vai disponibilizar quatro apartamentos ao NEP, "que não chegam".

Apesar das várias tentativas, a agência Lusa não conseguiu obter uma reação do presidente da autarquia, Eduardo Santos, eleito pela primeira vez nas últimas autárquicas, que tinha a questão da habitação como uma das suas bandeiras eleitorais.

O concelho de Penela, um dos mais pequenos do distrito de Coimbra em termos populacionais, com 5.443 habitantes, segundo os resultados preliminares dos Censos 2021, tem um tecido empresarial que fatura mais de 100 milhões de euros por ano e empresa cerca de 4.220 trabalhadores, de acordo com dados fornecidos pelo NEP relativos a 2020.