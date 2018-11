Pensamento ideológico de Xi Jinping é mais citado que Mao - António Caeiro

Lusa30 Nov, 2018, 07:31 | Economia

"É mais do que um Presidente, é o guia ideológico do Partido Comunista Chinês (PCC). É mais citado que qualquer outro líder, mais do que Mao Tse Tung ou Deng Xiaoping, e emergiu com uma autoridade que não se via há muito tempo", disse António Caeiro.

Numa entrevista à agência Lusa a propósito da visita do Presidente chinês a Portugal, a 4 e 5 de dezembro, o jornalista, que viveu na China durante quase 20 anos, assinala a importância de o pensamento de Xi Jinping estar consagrado na Constituição e de ser estudado nas universidades do país.

"O último congresso do Partido Comunista Chinês (2017) consagrou o pensamento do atual líder, como um dos modelos orientadores, um dos guias ideológicos do partido. A vocação e a inspiração marxista é reafirmada e a aspiração do PCC é dominar toda a vida social, económica e política do país", sublinhou.

António Caeiro sustenta que o atual Presidente da China, no poder desde 2013, instituiu "um sistema muito mais autoritário de liderança", tendo revogado algumas das medidas políticas de reforma e abertura instituídas, na década de 1980, por Deng Xiaoping.

A Assembleia Nacional Popular da China aprovou este ano uma emenda constitucional que elimina o limite de dois mandatos consecutivos de cinco anos para os presidentes do país.

Constitucionalmente, a Assembleia Nacional Popular (ANP) é o "supremo órgão do poder de Estado na China", mas cerca de 70% dos seus quase 3 mil deputados são membros do PCC, assegurando a sua lealdade ao poder político.

"Teoricamente poderá eternizar-se no poder", assinalou Caeiro, acrescentando que o Presidente deixou de estar sujeito ao limite de mandatos que estipulava que a sua presidência terminaria em 2023.

"A própria ideia de liderança coletiva, alimentada durante algum tempo, esbateu-se completamente. É o Presidente que orienta", acrescentou.

Do ponto de vista pessoal, António Caeiro vê uma figura "enigmática", à semelhança de muitos outros líderes chineses, que surgiu num momento em que este tipo de líderes "tendem a ter um apelo universal".

"Não dá entrevistas, não é interpelado pelos jornalistas. É um homem que sabe o que quer, os seus planos são executados e, havendo um vazio internacional devido à nova política da administração norte-americana, aparece como o campeão da globalização", considerou.

A nova liderança de Xi Jinping, eleito em 2012 secretário-geral do PCC, lançou uma campanha anticorrupção na China, o que lhe granjeou grande aprovação da população.

"A corrupção era um problema e uma fonte de descontentamento social, mas veio revelar também uma face inesperada a China" porque permitiu perceber que "não havia nenhuma instituição da sociedade chinesa cuja direção não estivesse profundamente corrompida".

Sobre a visita a Portugal, o jornalista, que foi delegado da agência Lusa na China, considerou que servirá para "consagrar as boas relações" entre os dois países.

"Estas visitas são momentos altamente simbólicos, são rituais e os chineses dão muita importância a esses rituais. Irá consagrar as boas relações que os países têm e consolidar a nova imagem que a China tem de Portugal: um dos países mais amigos e mais recetivos ao investimento estrangeiro na Europa e um bom parceiro da China na União Europeia", disse.

Xi Jinping estará em Portugal na terça e quarta-feira da próxima semana depois de ter visitado a Espanha, a Argentina, onde participa na cimeira do G20, e o Panamá.