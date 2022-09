Contas feitas. Pensionistas não perdem 2023, mas anos seguintes terão menor aumento das pensões

A polémica sobre o aumento das pensões diz apenas respeito ao que vai acontecer em 2024. No próximo ano é consensual que nenhum reformado fica a perder face às atuais regras. No entanto, com as antecipações agora feitas pelo Governo, o aumento das pensões daqui a dois anos e seguintes será seguramente muito menor.