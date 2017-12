Pensões vão ser atualizadas entre 1 e 1,8% em 2018

Reformas acima deste valor e até 2.573 euros ganham mais 1,3%.



As mais altas são atualizadas em cerca de um por cento.



Para além da média anual da inflação, este calculo beneficia também do crescimento da economia.



Em agosto volta a haver um aumento extraordinário entre seis e dez euros, mas apenas para quem recebe pensões até 643 euros e não tenha tido atualização do valor durante o período do resgate financeiro.