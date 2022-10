"Pequena turbulência". Governo britânico recua no corte de impostos a contribuintes mais ricos

We get it, and we have listened. pic.twitter.com/lOfwHTUo76 — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) October 3, 2022

No Twitter, o ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, anunciou esta segunda-feira que não vai eliminar o escalão superior de 45% do imposto sobre os rendimentos dos contribuintes mais bem pagos.“Percebemos e ouvimos”, escreveu o ministro no Twitter, acrescentando que a decisão foi tomada com "humildade e contrição", depois de alguns deputados terem reagido com revolta às sugestões de que as despesas públicas e sociais poderiam ser cortadas para financiar os cortes de impostos aos mais ricos.A decisão de Kwarteng foi anunciada um dia depois de a primeira-ministra britânica, Liz Truss, ter defendido a medida numa entrevista à BBC.

O pacote de estímulo que inclui 45 mil milhões de libras (51 mil milhões de euros) em cortes fiscais fez com que a libra caísse para um mínimo histórico na semana passada e fez subir os juros da dívida soberana.

O Banco de Inglaterra foi forçado a intervir no mercado obrigacionista e o receio de uma subida acentuada das taxas de juro fez com que os bancos suspendessem a venda de produtos de crédito à habitação mais baratos, causando incerteza no setor imobiliário., insistindo que parte da turbulência sentida nos mercados financeiros foi provocada por fatores internacionais.

Ministro admite ter causado “uma pequena turbulência”

Num discurso durante a conferência anual do Partido Conservador, esta segunda-feira, Kwarteng admitiu que o seu mini-orçamento "causou um pouco de turbulência". "Eu entendo. Estamos a ouvir”, reiterou.Kwarteng anunciou ainda que publicará detalhes "em breve" sobre como planeia reduzir a dívida pública a médio prazo.