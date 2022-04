Pequenas e médias empresas preocupadas com medidas do Governo

As micro pequenas e medias empresas juntam-se hoje em Beja para fazer um ponto de situação do impacto da crise das energias, das matérias primas e dos combustíveis. A Antena 1 falou com Jorge Pisco - o presidente da confederação que junta as pequenas e médias empresas - preocupado com as medidas que o governo anunciou e que tentam conter o aumento dos custos. Jorge Pisco diz que são poucas e são desajustadas.