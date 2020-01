Pesca do biqueirão reabre no final de janeiro limitada a três dias por semana, revela Governo

No final de uma reunião esta manhã com a Anopcerco -- Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, José Apolinário disse à agência Lusa que está a ser preparada a portaria que vai regulamentar a reabertura da pesca do biqueirão, depois de ter sido encerrada no início de novembro.

Na reunião de hoje, contou, não houve acordo dos pescadores quanto à proposta do Governo de limitar as capturas a cerca de 2.250 quilos às maiores embarcações e 1.125 quilos às mais pequenas, mas houve acordo quanto aos dias de pesca que vão ser permitidos, que passam a ser três em cada semana.

O encerramento da pesca, no início de novembro, aconteceu depois de esgotada a quota nacional, mas as regras de Política Comum da Pesca permitem recorrer à antecipação da utilização da quota do próximo período de gestão, descontando a quantidade capturada em excesso na quantidade disponível para a segunda metade do ano.

A reabertura da pesca do biqueirão no final deste mês, com um limite de 600 toneladas, acontece numa altura em que Portugal não tem disponível quota que permita a atividade regular de frota para os primeiros meses deste ano, em resultado do reajustamento imposto por um parecer científico do CIEM.

Em janeiro e fevereiro do ano passado, segundo o secretário de Estado, houve "grande abundância" de biqueirão e recorreu-se também à utilização antecipada da quota do segundo semestre de 2019, tal como vai acontecer este ano.