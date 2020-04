Pescadores do Centro Litoral registam quebra de 50% do valor do pescado na lota

Com a restauração encerrada e as pessoas a optarem por comprar menos produtos frescos, o valor do pescado vendido em lota tem caído cerca de 50%, disse à agência Lusa o presidente da Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral, António Lé.

No entanto, a desvalorização do preço do pescado pode chegar aos 80% quando se fala de peixes mais caros, como os pregados, pargos, robalo do mar ou linguados, que tinham como principal saída a restauração, salientou o presidente da cooperativa, que abrange a atividade do setor entre a Nazaré e Aveiro.

"Mais de 80% desse pescado ia para a restauração e grande parte do resto para exportação, em que a Itália era o mercado para esses peixes muito valorizados", notou António Lé, dando exemplo de um pregado, que dantes poderia ser vendido por 25 a 30 euros e agora está entre os cinco e os sete euros.

Para além de uma redução no valor do peixe, o presidente da cooperativa realça que há também menos peixe a ser vendido em lota.

"Mais de metade das embarcações estão paradas, até para minimizar a desvalorização do pescado", referiu, salientando que os armadores têm consciência que "este ano vai ser atípico".

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 80.000 morreram.