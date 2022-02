Peso da dívida do setor não financeiro cai em 2021

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O peso do endividamento em 2021 caiu no conjunto da economia portuguesa. Mas continua acima do valor pré-pandemia. A dívida total das famílias, das empresas não-financeiras e do Estado representa cerca de 363,3 por cento da riqueza produzida pelo país.