Peso da dívida pública ficará abaixo dos 103% previstos este ano

Fernando Medina falava numa audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) no âmbito do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), quando questionado pelo deputado socialista Miguel Cabrita sobre o impacto do atual contexto político nas previsões subjacentes à proposta orçamental.

"Estou em condições de assegurar que teremos um saldo positivo do ponto de vista orçamental de 0,8% este ano e que teremos uma dívida pública inferior a 103% do Produto Interno Bruto (PIB), isto é, o valor será mesmo inferior àquele que nós prevíamos aqui há poucas semanas", disse.







Fernando Medina assegurou que o rácio da dívida pública portuguesa face ao PIB irá ser este ano inferior ao da Bélgica.