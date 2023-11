Representava 107,5% no terceiro trimestre. Caiu 2,6 pontos percentuais relativamente aos três meses anteriores, segundo o Banco de Portugal.

A dívida pública está agora mais perto da meta fixada pelo governo, que prevê terminar 2023 com a dívida nos 103% e que fique abaixo da fasquia dos 100% no próximo ano, retirando o país do grupo das economias mais endividadas da Zona Euro.