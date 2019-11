Peso do jogo em Macau cresceu em 2018 e `vale` mais de metade do setor terciário

De acordo com a Direção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o peso do setor terciário na economia de Macau cresceu de 94,9% em 2017 para 95,8% em 2018.

Deste setor, as "lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogo" representam 50,5%, um crescimento de 1,5 pontos percentuais em relação a 2017.

O valor acrescentado bruto (VAB) de todos os ramos de atividade económica de Macau registou em 2018 uma subida real de 5,8%, a qual foi impulsionada pelos acréscimos das `lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos`", pode ler-se no comunicado da DSEC.

Só o VAB do jogo aumentou 10% e o dos hotéis e similares 11,4%, as maiores subidas no setor terciário, que registou em termos globais um acréscimo de 6,8%.

Os números avançados pela DSEC apontam para uma economia de Macau cada vez mais dependente do setor terciário: o peso do setor secundário no valor acrescentado bruto no total dos ramos de atividade económica foi em 2018 de 4,2%, contra os 6,7% de 2016 e os 5,1%, registados em 2017.

A queda de 12,3% do setor secundário deveu-se, de acordo com a DSEC, à diminuição do peso da construção, que apresentou um decréscimo de 14,7% em relação a 2017, com o decréscimo a ser justificado com "a conclusão de sucessivas obras de hotéis e de grandes empreendimentos turísticos e de entretenimento".