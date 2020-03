Petróleo Brent recupera e sobe mais de 3%

O custo do petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, terminou em alta, a 51,92 dólares, na segunda-feira no mercado de futuros de Londres, invertendo a tendência de baixa registada nos últimos dias.

Na sexta-feira, o Brent fechou a 49,67 dólares, um mínimo desde março de 2016.

Os analistas atribuem a subida do preço do Brent às expectativas de que a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tente acordar novos cortes de produção.

Nas últimas semanas, a cotação do petróleo europeu foi muito atingida pelos possíveis efeitos da crise do novo coronavírus na procura mundial de petróleo.