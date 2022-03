"Petróleo russo não entrará mais nos portos americanos" anuncia Joe Biden

"Não iremos subsidiar o esforço de guerra do [presidente russo Vladimir] Putin", explicou Joe Biden esta tarde aos repórteres reunidos na Casa Branca, acrescentando que, além do petróleo, também as importações de gás russo serão banidas nos Estados Unidos, em consequência do que apelidou diversas vezes “a guerra de Putin”. “Defender a liberdade terá também custos para nós, americanos”, reconheceu Biden, sublinhando que tanto Democratas como Republicanos entendem e apoiam a decisão.





Joe Biden sublinhou que o corte dos fornecimentos de gás e de petróleo russos foi decidido em concerto com os parceiros europeus, alguns dos quais, sublinhou, poderão não conseguir acompanhar no imediato a medida na sua totalidade, até porque, recordou, "os EUA produzem mais petróleo e gás do que todos os países europeus juntos".







O presidente defendeu também por isso o fim da dependência energética do petróleo e do gás russos, através da aposta em energias limpas.







Joe Biden sublinhou que a decisão irá atingir “a principal artéria da economia russa”.

Ação concertada



O anúncio do líder norte-americano seguiu-se ao da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a qual revelou que a União Europeia vai reduzir em dois terços a importação de gás russo, o qual sustenta 40 por cento do atual consumo da região.





Também o Reino Unido vai deixar de importar crude e produtos petrolíferos russos até ao final de 2022, anunciou hoje o ministro da Economia e da Energia, Kwasi Kwarteng. "Esta transição vai dar ao mercado, empresas e cadeias de fornecimento mais tempo para substituírem as importações russas, que representam oito por cento da procura no Reino Unido", escreveu o governante na plataforma Twitter.





Quanto ao gás russo, que representa quatro por cento das necessidades britânicas, o ministro garantiu estar “a explorar opções” para evitar o seu prolongamento.





O embargo dos EUA, da UE e do Reino Unido às importações de gás e petróleo russos deverá refletir-se nos preços ao consumidor. Receios dos investidores fizeram subir o valor do barril de Brent para 139 dólares esta segunda-feira, o valor mais elevado em quase 14 anos.





A Rússia é o terceiro maior produtor mundial de petróleo, atrás da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. A sua economia depende em grande parte da exportação de crude.









Alertas internos

Antes da decisão ser anunciada, o Kremlin ameaçou com consequências “catastróficas” para a economia mundial e com o corte do fornecimento de gás à Alemanha.

Para evitar a subida de preços devido à escassez de petróleo, Biden anunciou igualmente a libertação no mercado de 16 milhões de barris de petróleo, garantindo que não serão toleradas tentativas de aproveitamento da crise para aumentar os preços em flecha à custa do contribuinte norte-americano, o qual, afirmou, apoia as sanções contra Putin.





“A decisão de hoje não se fará sem custos no nosso país. A guerra de Putin já está a afetar as famílias americanas nas bombas de gasolina. Desde que Putin iniciou a sua concentração militar na fronteira ucraniana, já desde aí, o preço do gás na América subiu 75 cêntimos. Com esta ação irá subir ainda mais”, alertou Joe Biden. “Farei tudo o que puder para minimizar o aumento doméstico dos preços”, prometeu o presidente norte-americano, deixando um aviso às empresas de petróleo e de gás do país.





A guerra e os seus impactos “não são desculpa para um aumento excessivo dos preços”, que explore o consumidor norte-americano e isso “não será tolerado”, alertou.





“A agressão russa está a custar-nos a todos. E não é altura para fazer lucros ou aumentar injustamente os preços. Quero ser claro sobre o que não será tolerado”, afirmou Biden.





Joe Biden sublinhou contudo que muitas empresas estão “a dar o exemplo” ao sair da Rússia sem sequer lhes ser solicitado. “Este é um tempo em que todos temos de fazer a nossa parte”, disse.







As sanções estão ainda já a afetar seriamente a Rússia, com o valor do rublo a cair "50 por cento" em escassos dias, valendo atualmente "cada rublo um cêntimo de dólar" revelou o presidente dos EUA.



Um povo "inspirador"