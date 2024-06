Petrolífera angolana Sonangol avança para exploração de minério de quartzo

A informação foi avançada, segundo o Jornal de Angola, na terça-feira, num encontro com líderes das empresas do setor, subordinado ao tema "Objetivos, Metas, Ações e Principais Projetos do Setor Definidos no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN 2023-2027)".

Diamantino Azevedo adiantou que tem recebido constantes solicitações por parte de empresas estrangeiras interessadas em explorar este mineral usado no fabrico de painéis solares para produção de energia fotovoltaica.

O governante disse ainda que a existência de reservas comerciais de quartzo "constitui uma garantia para o país aumentar as fontes de receitas", mas defendeu que o novo paradigma da economia "deve primar pela transformação das matérias-primas e exportação de produtos refinados no sentido de fomentar o emprego e maximizar os lucros".