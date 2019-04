Petrolífera Chevron vai comprar Anadarko por 33 mil milhões de dólares

Lusa12 Abr, 2019, 12:17 | Economia

Caso o negócio seja aprovado, isto "tornará uma grande empresa numa maior ainda", afirmou o presidente executivo da Chevron, Michael Wirth.

O acordo prevê que a Chevron pague 7 mil milhões de dólares em dinheiro e entregue 200 milhões de ações à Anadarko, explica a agência Bloomberg.

De acordo com a mesma fonte, a Chevron também assumirá a dívida da Anadarko, que ultrapassa os 15 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros).

"Esta transação dá força ao poder da Chevron", referiu, acrescentando que o negócio dará vantagem à Chevron nas águas profundas do Golfo do México" e "criará oportunidades em áreas que reforçam as operações da empresa".

A Anadarko tem uma posição importante em Moçambique, tendo anunciado, em março, que ia contratar uma empresa para operar um centro de informação sobre a sua atividade de produção de gás natural na bacia do Rovuma, no norte do país.

O centro vai disponibilizar informação sobre oportunidades de negócios, empregos e formação bem como informar a comunidade sobre o projeto de produção de gás natural liquefeito que a Anadarko vai desenvolver na área.

A Anadarko lidera o consórcio que vai explorar gás natural na Área 1, na província de Cabo Delgado, ao largo do norte de Moçambique.