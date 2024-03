Petrolífera chinesa PetroChina regista lucro recorde pelo segundo ano consecutivo

A imprensa chinesa noticiou que este valor bateu o recorde da empresa pelo segundo ano consecutivo.

A PetroChina afirmou que o volume de negócios operacional caiu 7%, em relação ao ano anterior, para 3,01 biliões de yuan (384,9 mil milhões de euros), principalmente devido à descida dos preços do petróleo bruto e do gás natural, de acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, onde está cotada.

A empresa reduziu ainda mais (-8,2%) as despesas operacionais, o que lhe permitiu aumentar os lucros.

Em 2023, a PetroChina aumentou a produção de petróleo bruto em 3,4%, para mais de 937 milhões de barris, enquanto a produção de gás natural comercializável aumentou 5,5%, para cerca de 4,93 biliões de pés cúbicos.

Relativamente a este ano, a empresa prevê uma "ligeira descida" dos preços internacionais do petróleo bruto, mas uma maior procura no mercado chinês, onde prevê que a concorrência vai continuar "a ser intensa".

Este ano, a PetroChina prevê que a produção de petróleo bruto atinja 909 milhões de barris, enquanto a produção de gás natural comercializável atingirá 5,14 biliões de pés cúbicos.

O portal de notícias económicas Yicai referiu que a PetroChina foi a única das três principais empresas petrolíferas estatais chinesas - as outras duas são a Sinopec e a Cnooc - a aumentar os lucros em 2023.