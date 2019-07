Petrolífera estatal brasileira vende controlo da subsidiária BR Distribuidora

Lusa24 Jul, 2019, 07:26 | Economia

A Petrobras vendeu 8,6 mil milhões de reais (cerca de dois mil milhões de euros) em ações da BR Distribuidora, a 24,50 reais (cerca de seis euros) cada uma, e reduziu a participação na empresa de 71,25% para 41,25%, de acordo com um comunicado enviado ao mercado financeiro.

O acordo, aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, inclui um lote suplementar de títulos que, se colocados integralmente no mercado, elevariam o valor do negócio para 9,6 mil milhões de reais (cerca de 2,3 mil milhões de euros).

Se este último ponto se concretizar, a Petrobras reduzirá ainda mais a participação na BR Distribuidora, para apenas 37,50% do capital.

Em ambos os cenários, a estatal brasileira deixará de controlar a BR Distribuidora ao deter menos de 50% das ações da empresa.

A BR Distribuidora, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, registou no ano passado um lucro líquido recorde de 3,2 mil milhões de reais (cerca de 762 milhões de euros), um aumento de 177,4% face a 2017.

A medida alinha-se com a visão de um Estado mínimo posto em prática pelo Governo do Presidente Jair Bolsonaro, no poder desde 01 de janeiro.