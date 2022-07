Petrolífera Exxon Mobil obtém lucro recorde de 22.877 ME no 1.º semestre

Entre janeiro e junho, a Exxon Mobil faturou 206.181 milhões de dólares, 62% acima do que tinha registado um ano antes, o que se deve ao elevado preço do petróleo e do gás e a um aumento da produção.

No segundo trimestre, o período mais seguido pelos mercados, a companhia com sede em Irving (Texas) teve um lucro líquido de 17.850 milhões de dólares (17.503 milhões de euros), quatro vezes mais do que no mesmo período do ano anterior.

Nesses três meses, a Exxon Mobil faturou 115.681 milhões de dólares.

As contas do último trimestre incluem também um impacto positivo de quase 300 milhões de dólares com a venda de alguns ativos, explicou a empresa em comunicado.

Os enormes lucros das companhias petrolíferas estão na mira do Governo norte-americano, confrontado com uma inflação descontrolada em grande parte ligada ao aumento dos preços dos combustíveis.

No passado mês de junho, o Presidente norte-americano, Joe Biden, criticou publicamente a Exxon e acusou a petrolífera de manter baixa a produção de gasolina para beneficiar dos preços elevados.

No trimestre mais recente, a produção de petróleo da Exxon aumentou cerca de 4%, indicou a empresa.