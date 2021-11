Petrolífera timorense depreciou para zero participação no projeto Greater Sunrise

A decisão surge referida num dos livros que acompanha a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE), atualmente em debate parlamentar, devendo o tema abordado nas audições públicas da Comissão A, de Finanças Públicas, na sexta-feira.

Ao pedido da Lusa para comentar a depreciação, o presidente da petrolífera timorense, António Loiola Sousa, remeteu quaisquer comentários para mais tarde, depois de um diálogo que a Timor Gap tem em curso com o Banco Central de Timor-Leste, gestor do Fundo Petrolífero.

Apesar da operação ser já atribuída a uma decisão de 2020 da Timor Gap, o fundamento da decisão não foi tornado público pela petrolífera, que ainda não apresentou o relatório anual do ano passado.

Os livros orçamentais referentes a 2022, agora no parlamento, citam como fonte da informação as "demonstrações financeiras auditadas" da petrolífera referentes ao ano fiscal de 2020, "fornecidas ao Gabinete de Política e Gestão do Fundo Petrolífero (GPGFP) em 29 de setembro de 2021".

Naqueles livros, o Governo explica que, segundo as notas nessas demonstrações financeiras consolidadas, "a perda por imparidade foi desencadeada pela incerteza sobre o regime fiscal e regulamentar do Regime Especial do Greater Sunrise".

A decisão foi também condicionada pela "incerteza sobre o conceito de desenvolvimento dos parceiros da `joint venture`, revisões das previsões de preços de petróleo e gás de médio e longo prazo e os efeitos esperados do ambiente macroeconómico, da pandemia da covid-19 e dos fundamentos de oferta e procura do mercado de energia", indica.

A decisão de depreciar o valor do ativo ocorreu no mesmo ano em que a petrolífera australiana Woodside, parceira no mesmo projeto, também registou imparidades de 170 milhões de dólares (149 milhões de euros) no Greater Sunrise.

No projeto, em que a Timor Gap é maioritária e junta também a Osaka Gas, a Woodside justificou a imparidade com o "aumento da incerteza das condições regulatórias, questões fiscais e o conceito de desenvolvimento".

O Greater Sunrise constitui o maior investimento de sempre do Governo timorense, que utilizou 650 milhões de dólares (570 milhões de euros) do Fundo Petrolífero (FP) para comprar a participação maioritária no consórcio que vai realizar o componente de `upstream` do projeto.

O impacto direto dessa depreciação no valor real do FP deverá ser detalhado no relatório anual do fundo referente a 2020, ainda por apresentar.

No texto do panorama orçamental, o Governo considera o "ajuste do saldo final real do fundo" em 2020, "para uma potencial desvalorização do empréstimo do Fundo à Timor Gap", uma das "mudanças significativas" no FP, principal fonte dos gastos públicos no país.

"O auditor externo do Fundo informou que o empréstimo deve ser reportado, usando o valor justo em vez do custo amortizado em 2019, que era de 701,35 milhões de dólares em dezembro de 2020", refere a proposta orçamental.

"O empréstimo foi estruturado com base no facto de que a Timor Gap E.P. fará os reembolsos, e reembolsará o empréstimo com os fluxos de caixa que receber pela participação no projeto Greater Sunrise", explica.

Sendo que "o valor do empréstimo é incerto", o Governo considera-o também como zero para o cálculo do valor real do FP e determinar o valor do Rendimento Sustentável Estimado, que se pode retirar do FP sem afetar o rendimento.

Documentos sobre a matéria a que Lusa teve acesso incluem um parecer de um escritório de advogados em Díli sobre a operação, assumida por quatro subsidiárias da Timor Gap.

Esse parecer indica que a operação de compra das participações da ConocoPhillips e da Shell no Greater Sunrise "sempre teve um interesse político como pano de fundo, em vez de um interesse puramente económico".

"A Timor Gap foi utilizada unicamente como veículo para permitir a execução deste investimento, que foi puramente político. Mesmo que Timor-Leste obtenha financiamento de baixo custo e de baixo risco, e a conceção, construção e gestão do projeto Greater Sunrise sejam feitas na perfeição, alguns fatores não estão sob o controlo de Timor-Leste", refere.

Nesse sentido, considera que "as condições e os termos do processo de financiamento devem ser revistos na esfera política onde todo este processo foi conduzido".

O parecer adianta que todas as opções para o possível desenvolvimento do campo petrolífero "deveriam ter sido comparadas por peritos independentes, conduzindo a uma decisão baseada apenas na economia, não na política ou na ideologia".

E sublinha que alterações efetuadas no anterior quadro jurídico "destinavam-se a permitir este investimento sem suscitar quaisquer preocupações legais ou contingências importantes".

Entre as "alterações mais dramáticas" destaca "a renúncia ao controlo financeiro prévio por parte da Câmara de Contas", explica o parecer, notando que o líder das negociações sobre o projeto, o ex-Presidente timorense Xanana Gusmão, considerou que os acordos de compra da participação "eram demasiado complicados para a Câmara de Contas compreender e que Timor-Leste deveria confiar nos relatórios não revelados da PriceWaterhouseCoopers".

"Entendemos que o custo e a complexidade dos acordos é precisamente a razão pela qual a transparência e a revisão independente prévia são fundamentais. A verdade é que não foi apresentada mais nenhuma legislação para financiar os milhares de milhões de investimentos adicionais que o projeto Sunrise exigirá", acrescenta.