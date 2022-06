Petrolífera timorense está a consolidar análises quantitativas de recursos no país

"Estamos a trabalhar para quantificar os recursos e ativos do nosso país. Continuamos a atualizar e a melhorar o nosso conhecimento geológico `onshore` e `offshore`. Uma análise para entender o máximo possível antes de desenvolver campos ou lotes de exploração", disse Antonio de Sousa, em Díli.

"A visão da Timor Gap envolve estudar esses recursos e os potenciais não apenas em captura e armazenamento de carbono, mas também na energia de hidrogénio", frisou.

Antonio de Sousa falava na abertura da 4.ª Cimeira de Petróleo, Gás e Minas, que decorre até quinta-feira e que é organizada pela Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais (ANPM), pelo Governo de Timor-Leste, o The Energy Circle e a IN-VR, empresa que trabalha com Timor-Leste desde 2019 para promover projetos neste setor.

António Santos recordou os "desafios locais e globais" no setor e enfatizou a necessidade de garantir que qualquer estratégia para Timor-Leste garanta valor acrescido para a economia e para os cidadãos.

"E não esquecemos que a unidade com a natureza é fundamental. Temos que proteger o nosso ambiente que foi essencial para sobreviver e conseguir a independência, e continua a ser essencial no desenvolvimento do país", afirmou.

"O desenvolvimento da energia e outros recursos naturais tem que ocorrer no contexto de um plano energético, cumprindo estes objetivos, e trabalhado para a neutralidade de carbono", afirmou.

Intervindo na mesma ocasião, Vitor Soares, ministro do Petróleo e Recursos Minerais, considerou o encontro particularmente importante, numa altura em que o país caminha para o fim do seu Fundo Petrolífero e procura receitas alternativas.

"Temos consciência de que as nossas receitas petrolíferas têm vindo a cair e esta é uma oportunidade para promover e procurar soluções alternativas para estimular e fazer crescer as nossas receitas para a sustentabilidade e crescimento económico do nosso país", afirmou.

O governante destacou as oportunidades que existem tanto no setor de petróleo e gás, como a partir deste ano no setor das minas -- depois da aprovação do código mineiro -- em Timor-Leste e mostrou-se confiante de novos projetos nos próximos anos.

Opinião secundada pelo presidente Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais (ANPM), Florentino Ferreira, que disse que estão já em curso 15 projetos `onshore` e `offshore` e que o país tem ainda 13 blocos disponíveis para investidores.

"Timor quer aproveitar o desequilíbrio entre oferta e procura no setor energético, especialmente nesta região", disse, referindo que a região da Ásia representa 60% da população mundial e que a procura só na ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) "vai crescer 60% até 2040".

Neste quadro, disse, uma "colaboração trilateral" entre Timor-Leste, Indonésia e Austrália, tem "o potencial de responder à crescente procura de energia no sudeste asiático", com um grande potencial de recursos em vários poços e campos.

Em conferência de imprensa, depois da abertura, Florentino Ferreira considerou que a segunda ronda de licenciamento, conduzida este ano pela ANPM, foi um sucesso, tendo em conta o contexto global em que vários países pararam processos idênticos previstos e muitas empresas congelaram investimentos.

"Não concordo que tenha sido um falhanço por só haver cinco lotes. Foi um sucesso. Timor-Leste quis avançar com as rondas porque só temos um campo a ser explorado nesta altura e precisamos de encontrar alternativas", afirmou.

"E neste momento temos 15 projetos a avançar, seis `onshore` e nove `offshore`. Isso prova que tem havido alguns bons resultados", notou.

Ferreira referia-se à ronda de abril em que as autoridades timorenses adjudicaram cinco de 18 blocos de licenciamento para projetos `onshore` e `offshore` de explorações de petróleo e gás, três blocos `onshore` e dois blocos `offshore`, no Mar de Timor.

À empresa australiana Santos, operadora do único campo atualmente em produção em Timor-Leste, o Bayu Undan, foi adjudicado o Bloco R offshore, localizado perto dos campos Kitan, Buffalo e Bayu-Undan.

A italiana ENI, parceira da Santos no Bayu Undan, recebeu o Bloco P `offshore`, localizado perto dos campos do Greater Sunrise.

À petrolífera nacional timorense Timor Gap foi adjudicado o Bloco A, à empresa timorense Esperanca Timor Oan (ETO) foram concedidos os direitos ao Bloco B `onshore`, e a empresa Exploração HTS, do Cazaquistão recebeu os direitos ao Bloco F.

No total foram apresentadas nove propostas de sete empresas para os seis blocos adjudicados.

Ao longo de três dias os participantes na cimeira de Díli vão analisar aspetos relacionados com o processo de licenciamento `onshore` e `offshore` e o potencial de exploração tanto de petróleo como de gás natural.

Uma das sessões analisará ainda a criação de um `hub` energético regional em Timor-Leste, iniciativas de captura de carbono e várias iniciativas em curso no país, bem como as oportunidades no setor de minas.