PEV encontra "sinais positivos e negativos" e mantém "em aberto" o seu voto

"Na primeira leitura que Os Verdes fazem sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020 que o Governo nos apresenta, Os Verdes identificam elementos ou sinais positivos, e sinais negativos", disse o deputado José Luís Ferreira, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, em Lisboa.

Na ótica do líder parlamentar do PEV, "um documento com a complexidade e com a importância que um Orçamento do Estado transporta, exige naturalmente uma reflexão mais apurada, mais atenta" e "não se compadece com uma leitura ligeira".

E é isso que diz que o Partido Ecologista Os Verdes está a fazer neste momento, "a analisar todo o conteúdo do Orçamento do Estado" e a "construir o sentido de voto".

"Para, como recomenda o bom senso e como tem sido a postura d`Os Verdes ao longo dos anos, podermos construir um sentido de voto responsável, sério, coerente, e também em sintonia com aquilo que são as posições d`Os Verdes sobre as várias matérias que dão corpo ao Orçamento do Estado", precisou José Luís Ferreira.

Antes de decidir se viabilizará, ou não, o documento, o PEV quer concluir "de que forma, e em que medida, é que o Orçamento do Estado dá resposta aos problemas e às preocupações dos portugueses, e aos desafios do país, tanto do ponto de vista social, como ambiental".

"Neste momento está tudo em aberto. Nós enquanto não estivermos na plenitude de toda a informação que o Orçamento do Estado contém, estará tudo em aberto até essa altura", sublinhou.