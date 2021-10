PEV entregou conjunto de propostas e vai aguardar resposta do Governo

Fonte do Partido Ecologista "Os Verdes" disse à agência Lusa que o partido fez várias reivindicações na reunião de hoje com o primeiro-ministro, António Costa, com vista à viabilização do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O executivo vai agora analisá-las e, em função disso, haverá uma próxima reunião, que ainda não está agendada, prosseguiu a mesma fonte.

Enquanto não decorrer o próximo momento de negociação com o Governo socialista, o PEV não se vai pronunciar sobre o seu sentido de voto.