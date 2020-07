PEV vai votar contra suplementar em votação final global

"A versão final do documento acaba por não refletir o que temos vindo a reivindicar e, perante a expectativa de reverter algumas situações para que não fossem os do costume a pagar e que até são os mais fragilizados com a pandemia, constatamos que não houve essa disponibilidade por parte do PS", refere o Partido Ecologista "Os Verdes" numa nota enviada às redações.

Os ecologistas assinalam igualmente que "vão votar contra o Orçamento de Estado Suplementar, mas vão continuar determinados na procura de soluções para dar resposta aos problemas do país, das pessoas, das pequenas empresas, da agricultura familiar e dos valores ambientais".

O PEV lamenta igualmente que, das 18 propostas de alteração que apresentou no debate da especialidade, o PS ter viabilizado apenas duas.