Pfizer oferece 2,3 MMUSD por empresa especializada na luta contra o cancro

A Pfizer vai pagar 18,50 dólares por cada ação da Trillium Therapeutics Inc., no total de 2,26 mil milhões de dólares (1,92 mil milhões de euros), o que representa mais do dobro do preço médio ponderado dos títulos em 60 dias.

A Trillium não tem produtos no mercado. Os seus potenciais tratamentos incluem produtos que pretendem melhorar a capacidade do sistema imunitário para detetar e destruir células cancerosas.

Há dois produtos principais, que se encontram nos estádios iniciais de teste, focados na hematologia.

O negócio foi anunciado na segunda-feira, mas ainda precisa da aprovação dos acionistas da Trillium.

A Pfizer, baseada em Nova Iorque, investiu 25 milhões de dólares na Trillium em setembro e um dos líderes da sua investigação no cancro foi nomeado para o conselho de consultores científico da Trillium.

No último mês, a Pfizer informou que a sua vacina contra o novo coronavirus originou cerca de metade das suas receitas no segundo trimestre, mas os tratamentos contra o cancro estão a ser um gerador crescente de receitas para a companhia.

Os tratamentos contra o cancro renderam à Pfizer 10,9 mil milhões de receitas em 2020, produtos que visam os cancros da mama, colorretal, sangue e pulmão.

As ações da Pfizer e da Trillium, baseada em Cambridge, no Estado do Massachusetts, tiveram valorizações fortes no início da sessão bolsista em Wall Street.