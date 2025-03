PGR confirma buscas em Portugal relacionadas com alegada corrupção no PE

"Confirma-se a realização de buscas no âmbito de uma DEI (Decisão Europeia de Investigação) emitida pelas autoridades belgas", refere, em resposta à Lusa, fonte oficial do organismo liderado por Amadeu Guerra.

A DEI foi cumprida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público, com a coadjuvação da Polícia Judiciária (PJ).

A PJ confirmou também estar a colaborar com as autoridades belgas, sem acrescentar mais pormenores.

De acordo com o jornal belga Le Soir, a investigação visa as práticas em Bruxelas, desde 2021, de lobistas ligados ao grupo chinês de telecomunicações Huawei.

A investigação suspeita que tenha havido transferências feitas "para um ou mais deputados europeus através de uma empresa portuguesa" que terá sido também alvo de buscas hoje, acrescenta o jornal.

A polícia realizou hoje cerca de vinte buscas na Bélgica, no âmbito de uma investigação sobre corrupção no PE "sob a capa de lóbis comerciais", tendo sido detidas várias pessoas, anunciou o Ministério Público Federal belga.

Fonte do PE adiantou à Lusa que este tem, sempre que solicitado, colaborado totalmente com as autoridades.

Nenhum eurodeputado foi ainda identificado nesta operação, de acordo com o Le Soir e os seus parceiros da investigação jornalística - o semanário Knack, a plataforma de investigação neerlandesa Follow The Money e os jornalistas de investigação gregos Reporters United.