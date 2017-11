PGR declara ilegal decisão de Governo de Passos tomada em vésperas de eleições

RTP09 Nov, 2017, 11:42 / atualizado em 09 Nov, 2017, 11:50 | Economia

A mudança foi considerada “inconstitucional e ilegal” e “constitui usurpação da função legislativa”, além de violar “o princípio da preferência ou proeminência da lei”, escreve esta quinta-feira o jornal Público, com base num parecer a que teve acesso. O que determina a sua nulidade, isto é, não pode produzir quaisquer efeitos práticos.



De acordo com o mesmo jornal, esta alteração promovida pelo despacho governamental, assinado pelo então secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, tinha como beneficiária a empresa Generg, presidida por Carlos Pimenta, ex-secretário de Estado do Ambiente.



O mesmo parecer considera ainda que a decisão viola os princípios da concorrência, igualdade de tratamento e transparência em relação aos outros operadores que participaram no concurso público de 2008 em que a Generg obteve aquela licença de produção.



O pedido de parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República foi pedido por Jorge Seguro Sanches, secretário de Estado da Energia, no passado mês de julho, porque esta decisão do anterior governo suscitava dúvidas quanto à legalidade.

Sobrecusto para o Estado de 42 milhões de euros

Na prática, a decisão da PGR não impede a empresa de produzir energia solar para a rede pública, mas terá de o fazer sem subsídios. Caso a portaria de Artur Trindade fosse válida, esta representaria um sobrecusto para o Estado na ordem dos 42 milhões de euros, pois a eletricidade produzida seria paga a um preço “premium” e não o normal.



A empresa Generg, cujo presidente do conselho de administração é Carlos Pimenta, ex-secretário de Estado do Ambiente de Passos Coelho, integra a direção do think tank Plataforma para o Crescimento Sustentável, presidido por Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia do Governo de Passos Coelho.



A Generg tinha uma licença de produção de energia elétrica obtida no “concurso para atribuição de capacidade de injeção de potência na rede do sistema elétrico de serviço público e pontos de receção associados para energia elétrica produzida em centrais eólicas”.



“Tendo o procedimento concursal e a celebração do contrato sido realizados ao abrigo do regime estabelecido no decreto-lei 312/2001, constata-se que esse diploma não continha qualquer disposição a permitir a subsequente mudança da fonte primária de energia”, quadro legal que a PGR afirma “subsistir” na legislação em vigor”, refere ainda o Público.



De acordo com o mesmo parecer, os atos praticados pelo governante “são atingidos pela invalidade derivada da mácula originária da ilegalidade e inconstitucionalidade da norma da portaria por ele criada, sendo o resultado de um processo causal conformado pela usurpação da função legislativa”.

Seis empresas pediram mudanças

“Essa violação dos princípios da concorrência, igualdade de tratamento e transparência configura, fora de um quadro de estado de necessidade, a prática de um ato com preterição total do procedimento legalmente exigido, o que implica a respetiva nulidade”, conclui o parecer, datado de 26 de Outubro.



Ainda de acordo com o Público, a Generg não era a única beneficiária das decisões de Artur Trindade. A esta mudança recorreram seis empresas: a Soares da Costa pediu a alteração de três hidroelétricas para solares, o que teria impacto na ordem dos 140 milhões de euros no Sistema Elétrico Nacional. O mesmo fizeram a Hydrotua, a Enervouga, a Enercomparada e a Hidro Lourizela, que pretendiam mudar as suas mini-hídricas para centrais solares. Se fossem aceites, estas mudanças representavam um sobrecusto para o Estado de quase 350 milhões de euros.



O atual Governo, liderado por António Costa, nunca aceitou aqueles pedidos e acabaria por anular a portaria polémica no passado mês de setembro. O caso da Gernerg era diferente porque tinha já beneficiado de um despacho de Artur Trindade. Mas a sua nulidade está agora confirmada pelo parecer da PGR.