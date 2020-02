Pharol passa de prejuízo a lucro de 20,7 ME em 2019

Na informação divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pharol refere que o lucro registado "reflete essencialmente o ressarcimento de danos no âmbito do acordo entre a Oi e a Bratel Sarl no montante de 36,8 milhões de euros", "uma perda de 11,6 milhões de euros decorrente da redução do valor expectável de recuperação dos créditos sobre a Rio Forte" e "os custos operacionais consolidados de 4,2 milhões de euros".

No ano passado, os custos operacionais consolidados ascenderam a 4,2 milhões de euros, em comparação com 5,3 milhões de euros em 2018, uma evolução "explicada na quase totalidade por menores custos com serviços jurídicos e consultoria", refere a empresa.