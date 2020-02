PIB aumentou 2,2% em 2019

Os dados do Instituto Nacional de Estatística apontam para que em 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) tenha aumentado 2,2% em volume, menos 0,4 pontos percentuais do que no ano anterior. O crescimento desacelerou em relação a 2018, mas representa, no entanto, um crescimento acima do estimado pelo Governo (1,9%). No conjunto do ano, o PIB aumentou 3,9% em valor, atingindo 212,3 mil milhões de euros.