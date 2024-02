PIB cresce 0,5% na zona euro e na União Europeia em 2023

Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico comunitário revelam que, "de acordo com uma primeira estimativa do crescimento anual para 2023, baseada em dados trimestrais corrigidos de sazonalidade e de efeitos de calendário, o PIB aumentou 0,5% tanto na área do euro como na UE".

Apenas incidindo sobre os últimos três meses do ano, o Eurostat aponta que, neste período em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB corrigido de sazonalidade avançou 0,1% na zona euro e 0,3% na UE, após ter estabilizado em ambas as zonas no trimestre anterior.

Já na variação em cadeia, no quarto trimestre de 2023, o PIB corrigido de sazonalidade estabilizou na área da moeda única e aumentou 0,1% na UE, em comparação com o trimestre anterior.

Antes, no terceiro trimestre de 2023, o PIB registou uma descida de 0,1% em ambas as zonas nesta variação em cadeia.

Por países, a economia portuguesa foi a que apresentou o maior avanço homólogo (de 2,2%), atrás da do Chipre (2,3%), com estes dois países a registarem a mesma melhoria em cadeia (0,8%), de acordo com o Eurostat.