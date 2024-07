PIB cresce 1,5% em termos homólogos e 0,1% em cadeia no 2.º trimestre

"O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou no 2.º trimestre, verificando-se uma aceleração do investimento e do consumo privado", explica o INE.

Por outro lado, "o contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi negativo, após ter sido positivo nos dois trimestres anteriores, tendo as importações de bens e serviços acelerado de forma mais acentuada que as exportações de bens e serviços".