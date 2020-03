PIB cresceu 1,9% em 2019 o mesmo que em 2018

No último trimestre de 2019 o PIB contraiu-se 0,7% face ao trimestre anterior e aumentou 1% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, segundo os dados provisórios corrigidos das variações sazonais.

Segundo os dados atualizados dos primeiros três trimestres de 2019, o PIB aumentou 0,2% no primeiro; 1% no segundo e 0,4% no terceiro, face aos respetivos períodos precedentes.

Em comparação com os mesmos trimestres de 2018, o acréscimo foi de 1,6% no primeiro trimestre, 2,8% no segundo e 2,1 % no terceiro, respetivamente.

O objetivo inicial do Governo grego para 2019 era alcançar uma taxa de crescimento do PIB de 2,5%.

Para o ano em curso, as estimativas oficiais partem de um crescimento económico de 2,8%. Contudo, as instituições credoras do país não partilham estas previsões, já que estimam um crescimento entre 2,2% e 2,5% em 2020.

Para a saída definitiva do país da crise é necessário, segundo os analistas, alcançar um ritmo de crescimento da economia superior a 3% durante muitos anos e uma conjuntura internacional favorável.