PIB cresceu 5,8% em termos homólogos e 1,6% em cadeia no 4º trimestre. Em todo 2021 aumentou 4,9%

Nas contas nacionais trimestrais publicadas hoje, o organismo de estatística, manteve a variação de crescimento de 4,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, divulgada em 31 de janeiro, e que corresponde a uma décima acima do esperado pelo Governo na proposta do Orçamento do Estado para 2022, entregue em outubro, e o mais elevado desde 1990.





Um resultado que se segue a uma “diminuição histórica de 8,4% em 2020, refletindo os efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID-19 na atividade económica”, refere o INE. Verificou-se uma recuperação do consumo privado e do Investimento.





O INE confirmou ainda a expansão homóloga do PIB de 5,8% no quarto trimestre de 2021 (4,4% no trimestre anterior) e de 1,6% em cadeia.







Comparando com o 3º trimestre de 2021, o PIB aumentou 1,6% em volume (crescimento em cadeia de 2,8% no trimestre anterior), verificando-se uma diminuição do contributo positivo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB.



2021 com crescimento mais alto desde 1990

A impulsionar a recuperação esteve a procura interna, refletindo o aumento do consumo privado e do investimento.



O organismo de estatística detalha que a procura interna "recuperou significativamente" no ano passado, com uma taxa de variação de 5% em termos reais, que compara com a queda de 5,6% no ano anterior, passando de um contributo para a variação anual do PIB de -5,5 pontos percentuais (p.p.) em 2020 para 5,2 p.p..



Já o consumo privado - as despesas de consumo final das famílias residentes e das instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias - registou "um crescimento de 4,4%, em termos reais, recuperando parcialmente da redução de 7,1% registada em 2020".



"Esta evolução refletiu principalmente o comportamento do consumo privado em bens correntes não alimentares e serviços, que passou de uma diminuição de 10,4% em 2020 para um aumento de 5,4%", explica o INE, indicando que, por outro lado, a componente de bens alimentares abrandou, passando de um crescimento de 4,8% em 2020 para 1,5% em 2021.



Também a componente de bens duradouros aumentou 4,6% em 2021, "verificando-se um ligeiro crescimento da componente de veículos automóveis, após a histórica diminuição do ano anterior, e uma aceleração das despesas em outros bens duradouros".



Já o consumo público acelerou "significativamente em termos reais", registando uma taxa de variação de 5%, que compara com 0,4% no ano anterior, tendo em termos nominais aumentado 5,8%.



A contribuir para o comportamento da procura interna esteve também o aumento em termos reais de 7,2% do investimento, recuperando da diminuição de 5,7% registada no ano anterior.



A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) aumentou 6,1% (-2,7% em 2020) enquanto a Variação de Existências apresentou um contributo de +0,2 p.p. para a variação anual do PIB (-0,5 p.p. em 2020), indica o INE.



Já a procura externa líquida apresentou um contributo de -0,2 p.p., após o contributo de -2,9 p.p. em 2020, tendo as exportações e as importações de bens e serviços crescido 13% e 12,8% em 2021, que compara com as quedas de 18,6% no caso das exportações e quebras de 12,1% no das importações registadas em 2020.



O INE explica que as exportações de bens em volume aumentaram 11,1% em 2021 (-11,4% em 2020), enquanto as exportações de serviços registaram uma taxa de variação de 18,6% (-34,0% em 2020).



"No caso dos serviços, aquele resultado reflete o aumento expressivo da componente de turismo (variação de 25,5%) após a forte contração observada em 2020, situando-se ainda cerca de 50% abaixo do nível verificado em 2019. Com uma evolução semelhante, as importações de bens cresceram 11,9% (-10,3% em 2020) e as de serviços 18,1% (-21,1% em 2020)", dá nota o relatório.



Em termos nominais, o saldo externo de bens e serviços foi mais negativo em 2021, passando de -2,1% do PIB em 2020 para -3% do PIB.



Em 2021, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços base registou uma taxa de variação de 4,4% em volume, recuperando parcialmente da diminuição de 7,2% em 2020.